Serie D: Strambelli e l’ammonizione per la dedica a Lacarra

Dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 2-0 per il Casarano, nel match giocato domenica scorsa al “Rossiello” con il Bitonto, poi terminato 2-2, Nicola Strambelli, attaccante rossoazzurro, ha esultato svestendo la sua maglia per mostrarne una che lo raffigurava con Pepè Lacarra, scomparso di recente dopo una lunga malattia, quando erano ancora due calciatori in erba. Come da regolamento, Strambelli è stato ammonito, ma quel giallo poteva essere evitato con un po’ di buonsenso. A tal proposito, questo è il pensiero della collega Claudia Carbonara:

