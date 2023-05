BRINDISI – Arriva l’ufficialità: saranno solo 300 i biglietti a disposizione dei tifosi brindisini per la partita (ultima fi campionato) in programma domenica a Santa Maria Capua Vetere tra Brindisi e Gladiator in programma domenica prossima. Il Brindisi potrebbe festeggiare la promozione nei professionisti in caso di vittoria e in caso di mancato successo della Cavese. Saltata quindi l’intesa per l’inversione del settore ospiti con la tribuna destinata ai tifosi locali che martedì sera era stata raggiunta dalle due società dopo la segnalazione delle determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. L’ipotesi era di destinare 1000 tagliandi ai supporters biancazzurri. I biglietti per il settore ospiti dovranno essere nominativi e nel numero di trecento. Le modalità di vendità saranno comunicate nelle prossime ore dalla società. Ipotesi di un maxi schermo al “Fanuzzi” per seguire la partita.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp