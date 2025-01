Serie D, il riassunto della 18^ giornata di campionato

Non sono mancate le sorprese nel primo turno del girone di ritorno in Serie D. La vetta del raggruppamento H non è comunque cambiata dopo la 18esima giornata, e continua ad ospitare tre compagini a pari punti. Il Casarano apre il 2025 esattamente come aveva chiuso il 2024: dopo gli 8 gol di Ischia, i rossazzurri hanno punito severamente anche il Costa d’Amalfi. 7-0 il risultato finale: Malcore apre le danze, Morales raddoppia. Il tris di Opoola manda le squadre negli spogliatoi a gara già ipotecata. Nell’ultimo quarto d’ora i campani tirano i remi in barca, ed i salentini prendono definitivamente il largo. Saraniti entra a gara in corso ed in dieci minuti porta il pallone della tripletta a casa. All’appello non poteva mancare Loiodice, autore del punto esclamativo finale. Rispondono a tono anche Nocerina e Andria. I molossi superano non senza fatica l’Ugento in Puglia: Marquez e Felleca mettono la gara in discesa, Sanchez rimette tutto in discussione, ma non basta. Alla Fidelis invece basta eccome la rete di Jallow, in gol anche nella gara di andata, per regalare ai biancazzurri della Selva il primo ko della gestione Agovino. Successo di misura anche per il Martina, nel pazzo derby di Matera con il Gravina. A rompere l’equilibrio solo un gran gol a giro di Silvestro. Perdono terreno sulle inseguitrici Virtus Francavilla e Matera. Gli imperiali non vanno oltre lo 0-0 con il Manfredonia, mentre i lucani perdono a sorpresa 3-0 il derby con il Francavilla in Sinni: decisiva la doppietta di Barone ed il gol nel finale di Visconti. Ritrova la strada dei tre punti il Nardò, che passeggia su un Angri ormai in crisi profonda: Maletic apre e chiude le marcature, nel mezzo i gol di Lucas e D’Anna per il poker dei granata, che quando decidono di vincere in casa, lo fanno in maniera roboante. Intanto, in coda al girone H, il Brindisi non torna a casa da Ischia con più di un punto. Al Calise si gioca un tempo a testa: Cirio e Inceri ribaltano l’iniziale vantaggio targato Talamo-D’Anna.

