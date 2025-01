Cerignola, altro ritorno? Per l’attacco suggestione D’Andrea

Un mercato invernale contraddistinto da suggestioni del passato quello del Cerignola che, pochi giorni fa, ha ufficialmente riaccolto Ismail Achik, arrivato dal Bari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e subito autore di un assist al suo esordio in gialloblù da titolare contro il Messina.

Nei prossimi giorni il club ofantino, alla ricerca di un altro innesto offensivo, avrebbe intenzione di sondare il terreno per Filippo D’Andrea, attaccante ceduto al Catania la scorsa estate mettendo a segno un’importante plusvalenza. Il classe ’98 potrebbe lasciare la Sicilia e sarebbe tra le idee del Cerignola che circa un mese fa avrebbe chiesto informazioni per Jacopo Murano del Foggia, pista al momento fredda e senza risvolti particolarmente concreti.

