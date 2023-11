Serie D/H: Tommaso Bonanno per l’attacco del Martina

Il Martina ha perfezionato l’ingaggio di Tommaso Bonanno, attaccante mancino classe 1995, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Lamezia Terme, poi ritiratosi dal Girone I di Serie D.

Nella lunga carriera, per l’attaccante siciliano non è mai mancato il gol. Cresciuto calcisticamente nel Messina, con cui ha anche esordito in Serie C, ha vestito la maglia del Taranto in D, unica esperienza in Puglia per lui. Poi, esperienze a Gela, dal 2016 al 2019 (nel 2017-2018 segna 19 gol in campionato), Como, Sorrento, Biancavilla e Castrovillari.

L’exploit con il Cittanova: 20 gol in 31 presenze nel 2021/2022. Nello scorso campionato ancora in doppia cifra: 9 reti nella prima parte di campionato con la Sancataldese, 4 nella seconda con il Santa Maria Cilento. Bonanno è già a Martina e a disposizione di Pizzulli per la sfida interna di domenica contro l’Angri.

