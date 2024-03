Serie D/H, ‘Siete senza palle’: calciatori contestati a Bitonto

Bitonto vive un periodo particolarmente difficile dal punto di vista calcistico. La sconfitta casalinga con il Nardò ha creato un vero e proprio terremoto con l’esonero di Vincenzo Santoruvo, il quale ha pagato gli scarsi risultati ottenuti dopo aver preso il posto di Valeriano Loseto.

Ma nel mirino dei tifosi sono finiti i calciatori: sul campo di allenamento, nella mattinata di sabato 23 marzo, in occasione della rifinitura è apparso uno striscione eloquente: “Siete senza palle e senza passione. La salvezza la vostra unica opzione”.

Un messaggio chiaro alla vigilia di una sfida delicata in casa del Rotonda. In classifica, il Bitonto è in piena zona retrocessione, penultimo con 24 punti: a due lunghezze dal Gravina, quattro dalla coppia Barletta-Angri, cinque dal Gallipoli.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author