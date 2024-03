Modena-Bari, 3152 biglietti disponibili per i tifosi biancorossi non residenti in Puglia

Il Modena ha reso noto che i tagliandi di accesso al settore ospiti dello stadio ‘Alberto Braglia’ per la gara Modena-Bari, 31a giornata Serie BKT in programma alle ore 12:30 di lunedì 1 aprile, saranno disponibili a partire dalle 10:00 di lunedì 25 marzo e fino alle ore 19:00 di domenica 31 marzo sul circuito VivaTicket.

La disponibilità per i tifosi biancorossi è di 3.152 posti. Come disposto del Prefetto di Modena e raficato dal G.O.S. della Questura di Modena, per la partita in oggetto, è stato decretato il divieto di vendita di tagliandi ai residenti di Bari e Provincia. Non è richiesto alcuno strumento di fidelizzazione.

