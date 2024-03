Matera, Russo mette in guardia: ‘Palmese in salute’

(Di Roberto Chito) “Quella con la Palmese è una partita molto difficile, perché in salute e reduce da una serie di risultati positivi. La settimana scorsa ha subito una brutta sconfitta con la Paganese, pertanto troveremo una squadra molto arrabbiata. Però, non sarà facile nemmeno per loro, troveranno un Matera motivato”. Sono le parole dell’attaccante Francesco Russo alla vigilia della sfida con la Palmese.

Le prossime partite: “L’obiettivo è raccogliere il massimo, però, come abbiamo sempre fatto, pensiamo partita dopo partita. Adesso abbiamo la Palmese, che ha fatto molto bene nel girone di ritorno. Con il cambio di allenatore e il mercato di gennaio ha svoltato. Testa solo a loro perché sappiamo che non sarà facile”.

Concorrenza: “Ci siamo allenati tutti al massimo, è un problema dell’allenatore scegliere. Chiunque scenda in campo ha dimostrato valore, abbiamo vinto anche senza me, Ferrara o Infantino. Ho tanta fiducia nei miei compagni”.

La sua stagione: “A livello personale si può sempre migliorare, magari segnando qualche gol in più, ma sono contento soprattutto per la squadra. Siamo a quattro punti dalla seconda e stiamo disputando un campionato superlativo”.

Rush finale: “Adesso viene il bello perché ci saranno tanti scontri diretti. Come ho detto, però, pensiamo partita per partita: testa solo alla Palmese. Ovviamente cercheremo di chiudere al meglio prima di Pasqua per poi ricaricare le batterie in vista del rush finale. Da adesso in poi saranno tutte battaglie”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author