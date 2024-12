Serie D/H: sei squadre in sei punti al giro di boa. Tutte le sintesi

Si chiude il girone d’andata con tre squadre a quota 34 punti al primo posto e con altre tre in scia. In pratica, in tre punti ci sono sei squadre che nel 2025 si giocheranno la vittoria del campionato fino in fondo.

Fidelis Andria e Casarano, battendo rispettivamente Palmese ed Ischia, approfittano del pareggio della Nocerina contro il Matera per firmare l’aggancio. Chi perde terreno è la Virtus Francavilla, sconfitta ad Ugento: ko che costa la panchina a Ginestra. Si interrompe anche la serie di vittorie consecutive del Martina: la squadra di Pizzulli viene fermata sul pareggio a Manfredonia.

Dalle prime sei al Gravina settimo c’è una distanza di ben sette punti. Sì, perché i gialloblu vengono beffati dalla Real Acerrana che conquista punti importanti in chiave salvezza. Un po’ come il Fasano che firma il blitz contro il Nardò e il Francavilla che costringe il Brindisi ad un nuovo ko. Successo importante anche per il Costa d’Amalfi che mette sempre più in crisi l’Angri.

