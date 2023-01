Serie D/H: Risultati e classifica 20a Giornata

SERIE D/H – RISULTATI 20a GIORNATA

DOMENICA 22/01/2023

ORE 14.30

AFRAGOLESE-FRANCAVILLA 3-2

12’ Martiniello (A), 17’ Rajkovic (F), 42’ Martiniello (G), 50’ Esposito (G), 62’ Melillo (A)

BARLETTA-CAVESE 1-1

10’ Di Piazza (B), 54’ Cuomo (C)

CASARANO-LAVELLO 3-0

44’ Saraniti (C), 49’ Guastamacchia (C), 90’+4’ Strambelli (C)

FASANO-NARDÒ 0-0

MATERA 🟥-GLADIATOR 5-0

27’ Piccioni (M), 40’ Piccioni (M), 45’ Piccioni (M), 47’ Manu (M), 53’ Manu (M)

NOCERINA-MARTINA 0-1

74’ rigore Diaz (M)

PUTEOLANA-MOLFETTA 4-1

33’ Vivacqua (M), 45’+1’ Guarracino (P), 78’ Guarracino (P), 80’ Trezza (P), 87’ Grieco (P)

ORE 15.00

BRINDISI-GRAVINA 2-1

8’ Gorzelewski (B), 40’ Isaac (G), 44’ Stauciuc (B)

TEAM ALTAMURA-BITONTO 1-2

10’ Croce (TA), 35’ Maffei (B), 40’ Figliolia (B)

CLASSIFICA

CAVESE 39

BARLETTA 37

BRINDISI 36

NARDÒ 36

TEAM ALTAMURA 35

CASARANO 34

FASANO 33

MATERA 30

BITONTO 29

NOCERINA 24

MARTINA 24

GLADIATOR 22

AFRAGOLESE 21

FRANCAVILLA 18

MOLFETTA 16

GRAVINA 16

LAVELLO 16

PUTEOLANA 11

PROSSIMO TURNO – 21a GIORNATA (20/01/2023)

