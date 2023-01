Termina a reti inviolate il derby Fasano-Nardò

Termina senza né vincitori né vinti il derby del Curlo fra Fasano e Nardò, gara in cui si è parlato tanto ma giocato poco. Classico 4-2-3-1 per i padroni di casa, che in attacco si affidano al terzetto Corvino-Battista-Vantaggiato. Gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2, avanti spazio al tandem Dambros-Ferreira. Il primo squillo di giornata è targato Dambros, che prova ad incrociare con il destro, ma conclude di poco al lato. Il Fasano sfiora il vantaggio al 27’: filtrante perfetto di Corvino per Battista che calcia nonostante la trattenuta superando Viola. Palla che impatta prima sulla traversa, poi sulla linea, senza insaccarsi in gol. Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo un primo tempo di studio, a porte ancora inviolate. La prima parte di ripresa avrà lo stesso ritmo scacchistico e svariate saranno le interruzioni. Più lunga delle altre quella che vede intorno al 60’ Addae lamentarsi di presunti fischi razzisti, al punto da minacciare di abbandonare il terreno di gioco. Per assistere al primo vero e proprio guizzo del secondo tempo bisogna attendere il minuto 81, quando Calabria ci proverà dalla distanza sfiorando il palo. Poco dopo tenta la fortuna anche Corvino, con un destro a giro che termina alto sopra la traversa. Una delle gare più attese della 20^ giornata termina a reti inviolate e senza particolari emozioni

FASANO-NARDO’ 0-0 (IL TABELLINO)

Fasano (4-2-3-1): Ceka, Manfredi, Onraita, Da Silva (41’st Forbes), Farinola, Bianchini, Chironi, Calabria (41’st Lofoco), Corvino, Battista (23’st Losavio),Vantaggiato (31’st Di Federico)

In panchina: Menegatti, Lezzi, Izco, Bari, Falcone

Allenatore: Ivan Tisci

Nardò (3-5-2): Viola, Lanzolla, Russo, De Giorgi, Ciracì, Addae, Fedel, Montinaro (41’st Mengoli), Antonacci, Dambros, Ferreira (31’st Mariano)

In panchina: Plitko, Orlando, Pinto, Gjonaj, Polichetti, Urquiza, Ramanaj

Allenatore: Nicola Ragno

ARBITRO: Andrea Mazzer

NOTE: Recupero: 2’pt , 6’st. Ammoniti: Bianchini, De Giorgi, Ciracì, Corvino, Dambros, Farinola.

