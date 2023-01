FOGGIA – Il Foggia ritrova il successo anche in campionato, batte il Potenza 3-0 e fa un balzo fino al sesto posto della classifica. Ogunseye, Iacoponi e Di Noia mettono ko i lucani, che perdono dopo tre risultati utili consecutivi. In cronaca: Gallo premia Iacoponi e lo schiera dal primo minuto accanto a Ogunseye, Raffaele torna al 3-5-2 con Verrengia esterno a sinistra e Caturano e Di Grazia in attacco.

Subito Foggia pericoloso dopo 7’. Ribaltamento di fronte con Iacoponi che vede Schenetti a rimorchio. Il tiro dell’ex Entella termina a lato. Al 13’ Gasparini risponde due volte presente prima su Leo e poi su Schenetti, andati alla conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizoone. Al 16’ ancora Gasparini protagonista su una conclusione ravvicinata di Garattoni mentre al 20’ è Nobile a rispondere presente su Caturano. Il bomber raccoglie una respinta della barriera dopo un calcio di punizione ma il portiere del Foggia c’è. Vantaggio rossonero al 27’: Nobile lancia con le mani Ogunseye che trova Gasparini sulla prima conclusione, il portiere è bravo anche su Schenetti ma non può nulla sulla seconda conclusione dell’ex Modena. Raddoppia al 37’ il Foggia che recupera palla sulla pressione e mette Iacoponi a tu per tu con Gasparini: l’ex Pordenone è freddo e fa 2-0.

Nella ripresa Raffaele passa al 4-3-3 con Del Sole al posto di Armini. Il neo entrato ci prova con una conclusione a giro dopo 2 minuti trovando la risposta di Nobile che si ripeterà poco dopo ancora su Del Sole. Sarà l’ultima occasione per il Potenza che al 33’ subirà il terzo gol. Lancio di Costa, sponda di Beretta per Di Noia che si inserisce e batte ancora Gasparini. Lo stesso Beretta sfiora il 4-0 con uno spettacolare scavetto che terminerà sul palo al 44’. Finisce 3-0 dopo 3’ di recupero. Per il Foggia ora la trasferta a Pescara, Potenza ancora fuori casa con la sfida al Crotone allo Scida del prossimo turno.

