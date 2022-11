Serie D/H: Palazzo-gol, Bitonto supera Francavilla

Condividi su...

Una rete di Loris Palazzo a 10 minuti dal 90’ regala al Bitonto il successo nella prosecuzione della gara interrotta per pioggia il 20 novembre scorso e valevole per la 12a Giornata del Girone H della Serie D. Con questo successo, i neroverdi scavalcano in classifica Matera e Molfetta, agganciando a quota 15 il tandem campano composto da Afragolese e Nocerina. Il Francavilla resta a 9 al terzultimo posto.

La classifica aggiornata: Cavese 27; Barletta 25; Nardò 23; Casarano, Fasano e Brindisi 22; Gladiator e Martina 17; Afragolese, Nocerina e Bitonto 15; Matera e Molfetta 14; Lavello 12; Francavilla 9; Gravina 8; Puteolana 7.