Mano pesante nei confronti del Nardò da parte del giudice sportivo, che ha squalificato il Giovanni Paolo II per una giornata. La prossima gara casalinga dei neretini, con il Francavilla, si dovrà giocare in campo neutro e a porte chiuse per “avere propri sostenitori: – lanciato all’indirizzo del Direttore di gara una bottiglietta di acqua semipiena che lo colpiva alla testa procurandogli intenso dolore e fischio all’orecchio che perdurava per circa 10 minuti; – introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato”. Al Nardò è stata inflitta anche una multa di 2.500 euro.