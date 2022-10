In Serie D, dopo sei giornate (come facilmente pronosticabile) Brindisi e Casarano si trovano in cima alla classifica del girone H. In loro compagnia, però, c’è un terzo incomodo di tutto rispetto, che così come salentini e adriatici vanta ben 14 punti. Parliamo ovviamente del Fasano, che già lo scorso anno chiuse il proprio campionato con un sorprendente quarto posto, superando ogni più rosea aspettativa. Mister Ivan Tisci sta per il momento riuscendo a tener vive le buone abitudini del club della selva, che nell’ultimo turno ha superato per 2-0 il Bitonto.

[Credit Foto: Riccardo Di Biase]