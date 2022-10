CALCIATORI – Una giornata di squalifica: Palazzo (Bitonto), Nolè (Francavilla), Urquiza (Nardò).

DIRIGENTI – Inibizione fino al 25/10/2022 a Fabio Petruzzella (Molfetta) per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale; Enrico Dazzi e Silvano Toma (Nardò) per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un assistente e dell’arbitro; Michele Martelli (Team Altamura) per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti e ingiuriose con fare minaccioso all’indirizzo della Terna Arbitrale.

AMMENDE SOCIETÀ – 500 euro al Matera per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara. 300 euro alla Cavese per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni) nel settore loro riservato.

(Loris Palazzo nella foto US Bitonto)