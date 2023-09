Vigilia di campionato per il Casarano: i rossazzurri esordiranno tra le mura amiche del “Capozza” contro il neopromosso Rotonda. Il match è stato presentato dal tecnico Giuseppe Laterza: “Sappiamo che in questo campionato non esistono partite semplici, ci approcciamo alla prima sfida della stagione. Noi abbiamo avuto la fortuna di rompere il ghiaccio con la Coppa Italia, ma la prima sfida nasconde sempre diverse insidie”.

Sui nuovi arrivi De Luca e Perez: “Sono due giocatori che servivano per completare l’organico e ringrazio la società. Chi sta bene gioca e l’ho detto nello spogliatoio, non vedo curriculum o età. Per fare un campionato importante c’è bisogno di tutti”.

Obiettivo chiaro. Il Casarano è una delle favorite alla promozione diretta in Serie C: “Sono qui perché voglio fare bene, ho trovato un gruppo di lavoro importante. Durante la settimana lavoriamo bene. Se vogliamo essere protagonisti, dobbiamo lavorare con coraggio e determinazione, quello che abbiamo fatto vedere in coppa, ora voglio vedere grande personalità da parte di tutti”.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, occorrerà fare gruppo: “E’ fondamentale, i ragazzi hanno capito l’importanza della parola gruppo e siamo pronti per affrontare questo campionato”.

Col Rotonda ancora assente Carotenuto: “Non ci sarà. Serginho ha un piccolo affaticamento muscolare dopo la gara di Matino”.

