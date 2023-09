Euro 2024: Pari in Macedonia per la prima Italia di Spalletti

All’esordio sulla panchina dell’Italia, Luciano Spalletti non va il pareggio in casa della Macedonia del Nord. A Skopje, nella terza partita del Gruppo C, finisce 1-1. Azzurro sfortunati nel primo tempo con il palo colpito da Tonali e un paio di occasioni sprecate da Cristante e Politano, ma in vantaggio a inizio ripresa con Immobile dopo la traversa di Barella. A 10 minuti dalla fine però, Bardhi su punizione ha sorpreso Donnarumma sul proprio palo. Si complica il cammino dell’Italia verso la qualificazione a Euro 2024 rendendo quasi obbligata la vittoria martedì a Milano con l’Ucraina, che ha costretto al pari l’Inghilterra.

MACEDONIA DEL NORD-ITALIA 1-1

RETI: 47’ Immobile (I), 80’ Bardhi (M).

MACEDONIA DEL NORD 4231: Dimitrievski; Manev, Musliu (78’ Serafimov), Zajkov, Alioski; Ashkowski (74’ Dimovski), Bardhi; Elezi (74’ Alimi), Atanasov (90’+1’ Iljazovski), Elmas; Miovski. Panchina: Aleksovski, Shiskovski, Ademi, Trajkovski, Doriev, Babunski, Ristovski, Nestorovski. Ct.: Milevski.

ITALIA 433: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (58’ Scalvini), Bastoni, Dimarco (83’ Biraghi); Barella, Crisante, Tonali (89’ Raspadori); Politano (46’ Zaniolo), Immobile, Zaccagni (83’ Gnonto). Panchina: Vicario, Meret, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Darmian, Frattesi. Ct.: Spalletti.

Arbitro: Letexier (Francia).

Ammoniti: Manev, Alimi (M); Dimarco, Tonali, Zaniolo (I).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp