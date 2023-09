Europei Volley, ai quarti sarà Italia-Olanda

BARI – Sarà Italia-Olanda la sfida dei quarti di finale che si disputerà a Bari alle ore 21 del 12 settembre prossimo. Superata la Germania al Palaflorio per 3-2 (sequenza set 25-20; 25-23; 22-25; 18-25 e 15-12). Esattamente come accaduto con gli azzurri, i tedeschi perdono di misura. E non basta la rimonta dopo i primi due set di svantaggio.

