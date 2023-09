Cerignola, Tisci: “Secondo tempo di tutto rispetto. Soddisfatto di questo avvio”

POTENZA – Altro pareggio per il Cerignola, abile a recuperare per due volte lo svantaggio al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento. Queste le parole del tecnico ofantino Ivan Tisci nella conferenza stampa post-gara: “Nel primo tempo mi aspettavo una partenza così da parte del Sorrento. Nei primi dieci minuti siamo stati poco bravi nel riprendere posizione al termine della fase offensiva. Loro sono stati molto bravi anche in fase di non possesso, per creare occasioni bisognava avere un po’ di pazienza in più. Infatti, l’azione del rigore è arrivata dopo un lungo fraseggio. Nella ripresa quel gol poteva tagliarci le gambe ma invece la squadra ha fornito una prestazione di tutto rispetto, soprattutto nell’atteggiamento avuto dopo lo svantaggio. È un punto che può lasciare a desiderare per la classifica ma che, per quanto mi riguarda, è importante per il percorso che stiamo facendo”.

Tisci non fissa alcun obiettivo ma resta fermo sul presente: “Fare meglio dell’anno scorso significa lavorare ed avere pazienza, ci vuole il giusto equilibrio. Sono contento di come i ragazzi abbiano cominciato, ciò che hanno fatto l’anno scorso è sotto gli occhi di tutti e non glielo toglie nessuno ma adesso abbiamo cambiato pelle. Solo il tempo ci dirà dove potremo arrivare, al momento resto soddisfatto delle prime due prestazioni”.

