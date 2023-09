Altro 2-2 per il Cerignola, con il Sorrento termina in parità

POTENZA – Altro pareggio, altro 2-2 per il Cerignola, che manca nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Gli ofantini si dividono la posta in palio con il Sorrento al “Viviani” di Potenza, Malcore e Tentardini consentono agli uomini di Tisci di recuperare, per due volte, il vantaggio dei rossoneri. La cronaca registra al 14’ un gol annullato a D’Andrea che insacca di testa su cross di Tascone ma in posizione di fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte il Sorrento conquista un corner dal quale arriva, esattamente al quarto d’ora, il gol che sblocca i giochi: la difesa ofantina si dimentica di Blondett che con un’incornata precisa fredda Krapikas e sigla la classica rete dell’ex. Campani in vantaggio. 25’, il Sorrento sfiora il raddoppio, Badje viene servito in area di rigore, il portiere gialloblù non interviene e la sfera termina clamorosamente alta. Il Cerignola reagisce, al 35’ Russo penetra ma viene steso da Badje, Lovison non ha dubbi ed indica il dischetto. Malcore tira centrale e rimette i conti in equilibrio con il suo terzo gol in campionato. Al 41’ un mancino al volo di Martignago spaventa Krapikas, sfera sul fondo. La ripresa parte con una papera clamorosa del portiere lituano che, al 51’, macchia il suo esordio non trattenendo una conclusione alla portata di La Monica, il Sorrento torna dunque in vantaggio con il primo gol in Serie C del suo capitano. Tre minuti più tardi Badje si ritrova tutto solo davanti a Krapikas che, questa volta, ci mette una pezza ed evita il peggio. 60’, il Cerignola la riprende ancora, Malcore serve Tentardini che trova una parabola perfetta, un gran gol che vale il 2-2. 64’, lancio lungo di Ligi per D’Ausilio che però è impreciso. 92’, Bonavolontà fa tremare gli ofantini con la sua botta potente ma nulla di fatto. Dall’altro lato, al 94’, Sosa sfugge a Blondett ma perde l’equilibrio favorendo l’intervento di Marcone. Finisce in parità al “Viviani”, primo punto per la matricola campana, due pari su due per l’Audace.

IL TABELLINO

Sorrento (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Panelli, Loreto (42’st. Colombini); La Monica (27’st. Messori), De Francesco (42’st. Bonavolontà), Vitale; Petito (27’st. Capasso), Martignago (32’st. Ravasio), Badje. All. Maiuri.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Ligi, Gonnelli, Tentardini; Tascone (23’st. Ghisolfi), Capomaggio, Ruggiero (28’st. Sainz-Maza); D’Andrea (44’st. Coccia), D’Ausilio (23’st. Neglia); Malcore (44’st. Sosa). All. Tisci.

Arbitro: Lovison di Padova.

Note: ammoniti: Capomaggio (C), Vitale (S), Tascone (C), Ligi (C).

Marcatori: 15’pt. Blondett (S), 36’pt. Malcore rig. (C), 6’st. La Monica (S), 15’st. Tentardini (C).

