Europei Volley maschili, Italia-Macedonia del Nord 3-0: prestazione convincente

BARI – Partita senza storia, disputata con autorevolezza e, nel secondo set, trasformatasi in scioltezza nonostante gli avversari abbiano provato a restare in qualche modo in partita. Finisce 3-0 il confronto degli ottavi di finale degli europei maschili di volley 2023. Protagonista il Palaflorio di Bari: 6000 spettatori ad assistere alla convincente prestazione degli uomini di De Giorgi. Principali mattatori Lavia (suo il punto d’apertura del match, così come il match point) e Michieletto, che ha portato a casa punti e giocate di spessore. Buona in generale tutta la prestazione del collettivo. Primo set terminato 25-20, margini più netti nel secondo (25-12) e nel terzo (25-15). Prossima sfida sempre a Bari per i quarti di finale del torneo (una tra Olanda e Germania il 12 settembre). Solo successi sinora in questo Europeo: il sesto di fila dopo la fase a gironi.

Italia-Macedonia del Nord 3-0, 25-20, 25-12 25-15

Italia: Michieletto 12, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 16, Romanò 12, Russo 8, Balaso (L), Scanferla (L), Bovolenta 0, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca, All. De Giorgi.

Macedonia del Nord: Gjorgiev N. 9, Milev 2, Ljaftov 10, Despotovski 1, Madjunkov 5, Savovski 4, Angelovski (L), Gjorgiev G. 0, Iliev 0, Kostikj 0, Richliev (L). N.e. Efremov, Lepidovski, Nakov. All. Milenkoski.

Arbitri: Bernard Valentar (SVN), Zsolt Mezoffy (HUN)

Durata set: 28 , 23 , 24.

Italia: 5 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

Macedonia del Nord: 1 a, 8 bs, 4 mv, 17 et.

