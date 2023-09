Basket: Happy Casa Brindisi, terzo posto nel trofeo Dalla Riva Sportfloors. Varese battuto 105-97

L’Happy Casa Brindisi batte 105-97 l’Openjobmetis Varese e chiude al terzo posto il Trofeo Dalla Riva Sportfloors. Dopo la sconfitta di ieri contro Treviso i ragazzi di coach Corbani hanno vinto un match molto equilibrato che si è deciso solamente nell’ultimo periodo. 20 punti per Morris e 17 per Laszewski, buoni segnali per l’allenatore in vista del Trofeo Pentassuglia, in programma al Brindisi dal 15 al 17 settembre prossimi contro Napoli e gli ungheresi del Falco. Brindisi-Varese è stato un antipasto del Qualification Round della Fiba Champions League, in cui Brindisi affronterà i rumeni dell’Oradea e Varese i serbi della Soccerbet Belgrado.

HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 105-97 (30-30, 56-52, 78-74, 105-97)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 20, Mitchell 16, Laquintana, Laszewski 17, Riismaa 15, Lombardi 2, Johnson 15, Bayehe 14, Senglin 6, Valente ne, Landi ne. All.: Corbani.

OPENJOBMETIS VARESE: Moretti 20, Hanlan 21, McDermott 5, Brown 9, Cauley-Stein 11, Shaid 11, Ulaneo 8, Woldetenesae 9, Zhao ne, Librizzi ne, Virginio 3, Assui. All.: Bialaszewski

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp