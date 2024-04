Serie D/H, Altamura-Barletta in diretta su Antenna Sud Extra

Le speranze del Barletta di abbandonare la zona playout si scontrano con la voglia dell’Altamura di proseguire nella marcia trionfale che porta alla Serie C. Due squadre, due obiettivi diametralmente opposti che si intrecceranno domenica 7 aprile allo stadio “Tonino D’Angelo”.

Altamura-Barletta, gara valida per la 30a Giornata del Girone H della Serie D, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) e in streaming sul nostro sito, antennasud.com.

Appuntamento, quindi, alle 15.30 di domenica 7 aprile.

