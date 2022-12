Serie D: Girone H, risultati e classifica 15a Giornata

Condividi su...

SERIE D/H – RISULTATI 15a GIORNATA

DOMENICA 11/12/2022

ORE 14.30

AFRAGOLESE-FASANO 0-1

89’ Battista (F)

CASARANO-GLADIATOR 3-3

11’ Burzio (C), 22’ Mele (G), 31’ Saraniti (C), 44’ Tomi (G), 64’ rigore Saraniti (C), 90’+3’ Tomi (G)

GRAVINA-BITONTO 🟥 1-4

9’ Chacon (G), 18’ Palazzo (B), 31’ Gianfreda (B), 86’ Maffei (B), 90’+5’ Maffei (B)

LAVELLO-FRANCAVILLA 0-2

45’ De Marco (F), 80’ Nolè (F)

MARTINA-CAVESE 2-3

30’ Aliperta (C), 43’ rigore Diaz (M), 57’ Diaz (M), 59’ Terracino (C), 85’ Gagliardi (C)

NOCERINA-MOLFETTA 1-0

24’ Romeo (N)

ORE 15.00

BARLETTA-MATERA 2-2

26’ Maccioni (B), 36’ Bottalico (M), 45’+1’ Maccioni (B), 65’ Donida (M)

BRINDISI-NARDÒ 🟥 3-1

71’ rigore Felleca (B), 77’ Opoola (B), 82’ Opoola (B), 90’+1 Ferreira (N)

TEAM ALTAMURA-PUTEOLANA 3-0

12’ Sosa (TA), 14’ Sosa (TA), 76’ Molinaro (TA)