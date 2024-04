Serie D/G, la Cavese torna in Serie C dopo tre anni

La Cavese ha fatto il suo ritorno in Serie C dopo tre anni. I biancoblu hanno certificato la promozione con quattro giornate di anticipo, dimostrando un dominio indiscusso nel Girone G della Serie D. La vittoria per 1-0 contro il Sarrabus Ogliastra, seguita dalla sconfitta della Nocerina con il Cassino, ha scatenato l’esultanza dei tifosi blufoncè.

Con un impressionante record di 20 vittorie, 6 pareggi e solo 4 sconfitte, la Cavese si è distinta come una delle squadre migliori del torneo, superando anche avversari di alto livello come la stessa Nocerina. I numeri parlano chiaro: 43 gol fatti e solo 19 subiti per una solidità difensiva e una potenza offensiva che hanno reso la squadra guidata da Raffaele Di Napoli un vero e proprio punto di riferimento nel campionato.

