Fa festa l’Altamura, Barletta ko 2-1

ALTAMURA – Non basta la reazione del Barletta nella ripresa. Al Tonino D’Angelo, l’Altamura prosegue la rincorsa alla Serie C battendo i biancorossi con un 2-1 sofferto e combattuto. Murgiani subito in vantaggio con Logoluso dopo cinque minuti, nella ripresa il pareggio di Caputo al quarto d’ora che mette in difficoltà la capolista. A sbrogliare la matassa è il gol di Bolognese al 29′. Squadra di Ciullo ancora invischiato nella lotta playout, da giocare attualmente in trasferta. Giacomarro mantiene i sette punti di vantaggio sul Martina secondo.

