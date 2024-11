Serie D, Fasano: un punto che non basta e domenica c’è la Virtus Francavilla

Un punto per muovere la classifica. Questa l’eredità lasciata in dote al Fasano dopo il pareggio a reti bianche contro il Matera. Un inizio con il freno a mano tirato per la squadra guidata da mister Gaetano Iannini, assente nell’incrocio del “XXI Settembre Franco Salerno” vista la squalifica di quattro turni rimediata dopo il derby al cospetto del Brindisi alla decima giornata. Il tecnico, già in bilico, deve necessariamente trovare la formula vincente per tirare fuori il Fasano dalle sabbie mobili di una classifica che comincia a fare paura.

Nove i punti conquistati fino a questo momento, con appena sei gol segnati e undici subiti. Numeri che certificano la crisi della compagine biancazzurra, chiamata a invertire la rotta già nei prossimi impegni, con un calendario tutt’altro che amico. Nel prossimo turno, infatti, il Fasano ospiterà al “Curlo” una Virtus Francavilla rinfrancata dalla vittoria per 2-1 sul Costa d’Amalfi, gara che ha messo una pietra tombale sul momento negativo degli uomini di Ginestra.

I biancazzurri, dunque, intrappolati in una spirale negativa dovranno fare affidamento su ogni risorsa disponibile per ribaltare le sorti di una stagione che può assumere contorni catastrofici. Serviranno risposte immediate per riportare entusiasmo in una piazza sfiduciata e già in piena contestazione.

