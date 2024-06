Serie C, venerdì 28 giugno ufficializzati i nuovi gironi

Giovedì 27, il Consiglio Figc ratificherà l’ammissione del Milan in Serie C. Il giorno successivo, venerdì 28, la Lega Pro procederà alla formazione dei nuovi gironi. I raggruppamenti saranno composti da 19 squadre ciascuno, suddivisi secondo criteri geografici: Nord, Centro e Sud. La ventesima squadra sarà una squadra B scelta tramite sorteggio. Nei prossimi tre anni, le squadre B (se presenti) cambieranno girone ogni anno e non saranno mai inserite nello stesso due volte. Il numero massimo di squadre B potrà salire a 6, con un massimo di 2 squadre B per girone.

