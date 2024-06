Virtus Francavilla, idea Taurino per l’attacco: contatti avviati

FRANCAVILLA F.NA – Seconda punta, ala o trequartista: sa fare tutto. Ed è l’identikit di Leonardo Taurino, jolly offensivo classe ’95, sondato dalla Virtus Francavilla per potenziare il reparto offensivo di Ciro Ginestra. È questo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, con il tarantino – in scadenza di contratto con la Casertana – che avrebbe già avuto un contatto con il diesse Montervino.

Per lui 24 presenze nell’ultima stagione con i campani (solo tre volte da titolare) con un solo assist nel bilancio personale. In passato Taurino ha indossato le maglie di Bitonto, Vibonese, Martina, Andria e Ternana; in carriera 58 partite nel girone H con 8 gol e 4 assist. E intanto la Virtus prosegue anche per l’affare Corvino.

