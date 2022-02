Serie C, Turris-Foggia 3-1

Il Foggia, dopo due vittorie consecutive, riassapora il gusto amaro della sconfitta. A Torre del Greco con la Turris termina 3-1: non basta il pareggio di Garofalo nel primo tempo per strappare un punticino in terra campana.

CRONACA.

Zeman sostituisce Gallo per Di Paolantonio nell’undici, risponde la Turris con il tridente Leonetti-Santaniello-Giannone. La prima occasione è per i corallini: Leonetti si divora la rete del vantaggio dopo due giri di lancetta, risponde il Foggia con una conclusione di Petterman un minuto più tardi. Al nono la Turris fa le prove generali del gol con Giannone, rete che arriva un minuto più tardi con Santaniello, abile ad anticipare Di Pasquale per l’1-0 al ‘Liguori’. I rossoneri provano la reazione con Merola, che però al sedicesimo trova sulla sua strada un attento Perina. Al minuto 23’ da segnalare una doppia occasione clamorosa per la Turris: palo di Leonetti e sul tap-in Santaniello si divora il 2-0. Dal gol sbagliato al gol realizzato: il Foggia trova il pari con Garofalo, bravo a capitalizzare il rete il tap-in su tiro di Merola. È 1-1. Gioia che dura poco, perché prima al 32esimo è Giannone a scaldare i guantoni di Dalmasso, poi Santaniello al tramonto del primo tempo sigla la sua doppietta personale. Servito bene da Giannone, trafigge l’estremo ospite.

SECONDO TEMPO.

Il secondo tempo si apre sulla falsa riga dei primi 45’. Al minuto 630 Leonetti ha un’occasione clamorosa per il tris: salta Dalmasso e calcia verso la porta, è eroico nel salvataggio Nicolao. L’unico squillo del Foggia nella ripresa è al 77esimo con un tiro da fori di Curcio, deviato da Perina in corner. Nell’ultimo quarto d’ora c’è spazio solo per il terzo gol della Turris: Leonetti becca fuori dai pali Dalmasso e lo trafigge con un diagonale. È 3-1 e Foggia con una sconfitta che fa male.

Ora c’è solo da resettare tutto e pensare al derby dello Zaccheria contro il Bari.