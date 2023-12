Monopoli, Tomei: “Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte”

Il Monopoli aspetta il Crotone al Veneziani nella prima delle due giornate Forza Gabbiano. Tomei non avrà a disposizione De Risio, Fornasier, Peschetola e lo squalificato Riccardi, mentre tornerà a disposizione Cargnelutti: “Il Crotone è nel limbo ma sta facendo risultati – ha commentato il tecnico biancoverde – è una squadra attrezzata per salire. Sappiamo l’importanza della partita e del risultato e spero che sia una partita combattuta. Sicuramente sarà una gara da prendere con le molle cercando di portare una vittoria a casa”.

Sull’attacco che ha segnato solo un gol nelle ultime tre partite: “Stiamo attraversando un momento così ma non ci sono cose particolari. Sicuramente è un momento del campionato in cui ci si conosce un po’ di più e le partite sono più in equilibrio. Bisogna essere più cinici e determinati in zona gol. Un episodio può cambiare la situazione e noi dobbiamo essere molto bravi a portare dalla nostra parte gli episodi e a valorizzare una singola giocata”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp