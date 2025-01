Monopoli, testa al Foggia con un occhio sul mercato

Un occhio al Foggia e uno al calciomercato. Il Monopoli si prepara al derby di lunedì sera al Veneziani, dove arriverà una squadra reduce dalla sconfitta interna con l’Altamura e che è ripiombata in zona pericolo. I biancoverdi arrivano da quattro successi consecutivi, due conquistati al Veneziani che prima di dicembre era un po’ la croce della squadra di Colombo.

Adesso le statistiche dicono che tra le mura amiche i biancoverdi hanno conquistato 15 punti in 10 partite, con il nono rendimento del girone. Un dato da migliorare ancora se si vuol provare ad inseguire un sogno che nel girone di andata Viteritti e compagni hanno dimostrato di saper cullare. Contemporaneamente c’è un calciomercato aperto che ha portato in riva all’Adriatico Youssouph Sylla e che molto probabilmente vedrà l’addio al calcio giocato da parte di Fazio, che dovrebbe però restare nei ranghi tecnici.

Sistemato l’attacco lo sguardo passa adesso al centrocampo dove l’assenza di Calvano ha accorciato un po’ le rotazioni. Tanti nomi che circolano, nessuna trattativa ancora intavolata. Sulla scrivania di Chiricallo sono arrivate tante proposte, vista anche la situazione di classifica della squadra ma i nomi che interessano al momento sono pochi.

La società avrebbe chiesto informazioni per Di Marco, centrocampista classe 2003 ex Virtus Francavilla che ha trovato pochissimo spazio alla Juve Stabia, in Serie B, in questo avvio di campionato mentre continua a monitorare la situazione di Gargiulo. Se il Foggia dovesse metterlo in uscita il Monopoli potrebbe farci un pensierino.

