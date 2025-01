Ufficiale, Antonio Matera passa dal Taranto al Sorrento

Il Sorrento ha ufficializzato l’acquisto dal Taranto a titolo definitivo di Antonio Matera, centrocampista di San Severo classe 1996. In rossoblu, ha collezionando 16 presenze in questa stagione: vanta 231 partite in Serie C e 6 in Serie B. Ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Avellino, Cavese, Potenza, Turris, Benevento e Barletta, mettendo a segno 6 reti tra i professionisti.

