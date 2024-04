Serie C: Monopoli, l’imperativo è credere alla salvezza diretta

L’imperativo adesso è crederci. La 34esima giornata del girone C di Serie C ha segnato la seconda vittoria consecutiva del Monopoli, che dopo il blitz di Benevento ha avuto la meglio 1-0 del Sorrento al Veneziani grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Borello. I biancoverdi, quartultimi in classifica, hanno ora 36 punti, sei in più della Virtus Francavilla terzultima, battuta a sorpresa dal Brindisi al Fanuzzi e otto in più del Monterosi penultimo, che non è andato oltre l’1-1 in casa contro il Benevento. Al quintultimo posto c’è la Turris a quota 37, un punto in più rispetto ai biancoverdi, che ne hanno da recuperare tre al Catania, prossimo avversario della Virtus Francavilla in uno scontro che dirà tantissimo in chiave permanenza (ricordiamo che in caso di distacco di più di otto punti tra penultima e quintultima e tra terzultima e quartultima il playout non si disputerebbe). Viteritti e compagni sono attesi, invece, dall’impegno in casa del Giugliano, una delle squadre più in forma del momento, che con il successo di giovedì sul campo del Catania si è portato ad appena tre punti dal quarto posto in classifica, che significherebbe saltare il primo turno dei playoff e avere il vantaggio del fattore campo e dei due risultati su tre nel secondo. Per l’occasione mancherà Fornasier, che è stato ammonito nella gara di sabato, mentre riprenderà il suo posto al centro della difesa Bizzotto.

