Serie C: Monopoli, ancora lunga la lista degli indisponibili

Nessun recupero e difesa e centrocampo ancora incerottati. Il Monopoli prepara la trasferta di Messina con gli stessi uomini che hanno disputato l’incontro casalingo con il Crotone e con Battocchio in non perfette condizioni. L’argentino, uscito anzitempo dalla gara i calabresi, dovrebbe tuttavia stringere i denti ed essere a disposizione di Colombo per la gara in programma domenica alle ore 17.30. L’allenatore biancoverde ha bisogno dei suoi attaccanti, che fino a questo momento hanno messo a segno solo 3 delle 10 reti segnante dalla squadra, con i gol di Vazquez alla Turris e alla Cavese e quello di Bruschi contro il Foggia allo Zaccheria. Un reparto che fa tanto lavoro ma che sta mancando fino a questo momento in fase realizzativa. Di fronte ci sarà un Messina tredicesimo in classifica con 8 punti nelle prime 9 gare, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 3 sconfitte. Una squadra che ha segnato gli stessi gol dei biancoverdi, 10, ma che ne ha subiti ben 13, una squadra giovanissima costruita da una vecchia volpe come Peppino Pavone. Il bomber è Gennaro Anatriello, 4 reti nelle prime 10 gare per il giocatore di proprietà del Bologna classe 2004, mentre l’esperienza è rappresentata dall’ex Taranto Manetta e dal difensore Marino, che non dovrebbe essere della gara. Nel Monopoli, invece, sempre assenti Miceli, Ferrini, Fazio, Bizzotto e Calvano.

