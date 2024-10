Ugento, sabato contro l’Ischia si torna al Comunale (non senza restrizioni)

Da Gallipoli a Parabita: fino ad ora l’Ugento non ha ancora mai giocato davvero in casa in campionato. I salentini hanno fino ad ora ospitato Angri, Nardò e Manfredonia in impianti che non corrispondono alle mura amiche del Comunale, ma questo esilio forzato pare sia fortunatamente già terminato. Il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, ha infatti dato il proprio via libera affinché i giallorossi di mister Mimmo Oliva possano scendere in campo al Comunale per disputare il match che li vedrà di scena sabato pomeriggio alle ore 15 in Salento contro l’Ischia.

Una decisione ufficiale, ma non definitiva, e non mancano le prescrizioni: la gara sarà infatti visibile solo dalla tribuna ovest, per un totale di non oltre 205 spettatori locali, mentre la trasferta per gli ospiti è stata interdetta. Una capienza ridotta che però non demoralizza chi aveva tanta voglia di tornare a giocare in casa propria. E chissà che non possa essere questo uno stimolo nei confronti di una squadra reduce da un brutto stop in Basilicata con il Francavilla in Sinni. Ischia, Andria e Acerrana: tre sfide tutt’altro che semplici raccolte in appena una settimana per un Ugento che conta, d’ora in poi, di far leva sul fattore campo.

