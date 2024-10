Gozi (Renew): ‘Il sistema calcio rischia di implodere’

“Il calcio professionistico ha raggiunto un livello di saturazione preoccupante. Fifa e Uefa continuano a fare finta di non vedere questo problema, ma è sempre più evidente che il mondo del calcio ha bisogno di una nuova filosofia e di un nuovo approccio. Senza una riflessione profonda e un cambiamento di rotta, il sistema calcistico finirà per implodere su sé stesso. Non possiamo ignorare le giuste preoccupazioni manifestate questa volta dal sindacato calciatori e dall’associazione delle leghe europee che hanno presentato oggi un reclamo alla Commissione Ue contro la Fifa per abuso di posizione dominante nell’imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026”. Lo afferma l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe.

“L’Unione europea – aggiunge Gozi – ha il dovere di affrontare con urgenza questo tema, inserendolo tra le priorità del nuovo mandato della Commissione von der Leyen anche alla luce delle ormai numerose sentenze della Corte di giustizia, che pezzo dopo pezzo stanno smontando il modello UEFA e FIFA. È il momento di innovare le regole del calcio professionistico, partendo dalle esigenze di chi vive questo sport ogni giorno. E dobbiamo farlo anche per i tifosi e soprattutto per i giovani, che meritano di giocare e crescere in un sistema che promuova il calcio per i suoi veri valori. Non possiamo più rimandare”.

“È necessario distinguere chiaramente la dimensione economica del calcio, in particolare a livello professionistico, dal modello europeo dello sport sancito nei trattati dell’Unione europea. Quest’ultimo deve essere definito e sviluppato per evidenziare la sua importanza educativa, sociale e culturale. Tuteliamo i giocatori, proteggiamo i tifosi, preserviamo i valori del calcio. Dobbiamo salvare questo sport dall’inerzia che rischia di ucciderlo. L’Europa può e deve essere leader in questa trasformazione”, conclude Gozi.

