Serie C, la presentazione della 20^ giornata

Via al girone di ritorno in Serie C. Il doppio anticipo del venerdì sera vedrà impegnate in campo subito le prime due della classe. Il Benevento capolista e campione d’inverno sarà ospite della Cavese nell’unico derby di giornata. Il Monopoli secondo in graduatoria ospita la Turris e sogna il sorpasso in vetta. Tre le gare in programma sabato pomeriggio. Il Cerignola terzo dovrà vedersela fra le mura amiche del Monterisi contro una Juventus Next Gen ritrovatasi e reduce da ben tre vittorie di fila. Nel frattempo ad Altamura i murgiani ospitano il Crotone dopo il ko maturato ai quarti di finale di Coppa Italia. Sfida da zona playout quella fra Casertana e Latina, con i laziali che contano di agganciare proprio i falchetti a quota 20. Domenica apriranno le danze con il lunch match delle 12.30 Potenza e Messina: i lucani vogliono approfittare del brutto momento dei siciliani, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque. Un altro tris di incontri è in programma per le 17.30. Il Taranto, con tutte le difficoltà del caso, ospiterà il Giugliano in uno Iacovone desolato, con il tecnico dell’under 15 alla guida dei rossoblù. L’Avellino fuori dal podio è chiamato a non fallire il test Picerno al Partenio, mentre ai piedi della griglia playoff scenderanno in campo al Massimino Catania e Sorrento. Chiuderà il primo turno del girone d’andata, o che dir si voglia la 20esima giornata di campionato, la sfida fra Trapani e Foggia: Capuano ritrova il proprio recente passato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author