VITERBO – Una vittoria dal peso specifico elevatissimo quella conquistata dal Bari sul campo del Monterosi, espugnato grazie ad un’autorete di Verde a pochi minuti dal termine del primo tempo.

I biancorossi portano a casa l’intera posta in palio con il minimo scarto e salgono a quota 51 punti in classifica nel turno infrasettimanale del mercoledì, cogliendo la seconda vittoria consecutiva. Biancorossi in campo con D’Errico sulla trequarti alle spalle di Antenucci e Cheddira. Gigliotti al centro della difesa con Mazzotta a sinistra e Maiello di nuovo in cabina di regia. Al 7’ primo tiro in porta del Monterosi con Buglio che calcia a lato. Al 10’ ci prova Antenucci per i biancorossi: conclusione debole bloccata da Alia. Tra il 13’ e il 18’ ci provano Maita e Scavone, entrambe le conclusioni non c’entrano lo specchio. Al 31’ D’Errico scende a campo aperto, servizio per Antenucci che non imprime la forza giusta. Minuto 37: Antenucci si coordina e batte di controbalzo: fuori. Il match si sblocca al 44’: Cheddira va via sulla destra e mette in mezzo per Scavone: Verde nel tentativo di anticiparlo batte il suo portiere per il vantaggio dei pugliesi. Il Bari sfiora il raddoppio al 64’: punizione di Pucino: Terranova di testa conclude a lato. Cheddira semina ancora il panico poco più tardi: il suo diagonale viene tenuto da Alia. Serie di cambi per la squadra di casa ma è ancora Cheddira il più pericoloso: il giocatore di proprietà del Parma all’80’ imbeccato da Maita costringe Alia ad un’altra respinta. All’84’ Costantino dai 20 metri impegna nella parata Polverino che all’88’ vede sfilare fuori la conclusione di Cancellieri sugli sviluppi di un corner. Finisce dopo 3’ di recupero: il Bari vince e può tornare a casa con 6 punti dalla trasferta lunga cominciata sabato alla vigilia di Pagani. Per le inseguitrici un messaggio chiaro: la capolista tiene ancora il passo.