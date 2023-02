Serie C: Girone C, gli arbitri designati per la 27a Giornata

Gli arbitri designati per la 27a Giornata del Girone C della Serie C, in programma domenica 12 febbraio

CERIGNOLA-AVELLINO: Alessandro Di Graci di Como

Nicolò Moroni di Treviglio

Markiyan Voytyuk di Ancona

CROTONE-FOGGIA: Simone Galipò di Firenze

Marco Ceolin di Treviso

Stefano Galimberti di Seregno

IV: Alfredo Iannello di Messina

FIDELIS ANDRIA-PESCARA: Michele Giordano di Novara

Francesco Collu di Oristano

Marco Porcheddu di Oristano

IV: Domenico Castellone di Napoli

GELBISON-MESSINA: Luca De Angeli di Milano

Michele Decorato di Cosenza

Michele Fracchiolla di Bari

GIUGLIANO-MONTEROSI: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona

Roberto Allocco di Bra

JUVE STABIA-TARANTO: Giuseppe Collu di Cagliari

Riccardo Pintaudi di Pesaro

Ivan Catallo di Frosinone

LATINA-VIRTUS FRANCAVILLA: Gioele Iacobellis di Pisa

Nicola Di Meo di Nichelino

Nidaa Hader di Ravenna

MONOPOLI-TURRIS: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Giuseppe Lipari di Brescia

Federico Linari di Firenze

POTENZA-PICERNO: Paride Tremolada di Monza

Giorgio Ravera di Lodi

Mattia Regattieri di Finale Emilia

IV: Antonio Di Reda di Molfetta

VITERBESE-CATANZARO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

Giorgio Lazzaroni di Udine

Matteo Paggiola di Legnago

IV: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa

Condividi su...



Linkedin

email