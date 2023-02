Serie C, clima “rigido” in casa Potenza

Temperatura e umore sotto zero a Potenza. La squadra di mister Raffaele, che sta vivendo una crisi di prestazione e risultati, avrà a disposizione quattro giorni per digerire la pesante sconfitta contro il Pescara e prepararsi al derby di domenica prossima contro il Picerno. GARA CHE CHE SARÀ TRASMESSA IN DIRETTA IN CHIARO SU ANTENNA SUD (CANALE 14 DT PUGLIA E BASILICATA).

