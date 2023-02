CERIGNOLA – Vittoria che profuma di tranquillità, di salvezza. Tre punti pesanti quanto sudati e meritati sul campo del Messina, ottenuti contro una delle squadre più in forma dell’intero campionato. Certezze riconquistate dopo un periodo complicato, una su tutte la solidità difensiva. L’Audace chiude infatti la seconda gara consecutiva senza subire reti, dopo averne subite 7 nelle precedenti due uscite. Michele Pazienza ci tiene a sottolineare questo fattore.

38 punti, 11 sulla zona play-out, quinto posto in classifica: sono dati che parlano di una neopromossa che, a febbraio, è ormai vicinissima al suo obiettivo iniziale, la salvezza. I play-off possono diventare dunque il nuovo traguardo da raggiungere, ovviamente con tranquillità e spensieratezza, ma specialmente con delle consapevolezze. La prima, ovvero quella di aver finora condotto un campionato al di sopra di ogni aspettativa, la seconda, forse ancora più importante: essere consci dei propri mezzi. Il Cerignola ha dimostrato di essere una squadra dal valore tecnico importante, superiore a diverse compagini inizialmente considerate più attrezzate dagli addetti ai lavori. La piazza vuole divertirsi, ormai quasi liberata dall’assillo della salvezza, guai però ad abbassare la tensione com’è avvenuto due settimane fa. La classifica resta comunque corta, il viaggio è ancora lungo: domenica al “Monterisi” arriverà l’Avellino, l’occasione giusta per dar continuità al nuovo filotto positivo, contro una potenziale diretta concorrente per un posto ai play-off.

Foto Savino Ferraro.

