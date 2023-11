Serie C/F: Dinamo Molfetta, caccia al pokerissimo con la Don Milani

La Dinamo CAB Molfetta prosegue con determinazione e tanto entusiasmo la sua marcia in questo campionato. Quattro vittorie consecutive (di cui una ottenuta al tiebreak contro la Lavinia Group Volley Trani) e secondo posto in classifica: un avvio di stagione davvero molto positivo. Parliamo di quattro successi nonché quattro risultati utili consecutivi.

Sono 11 i punti in classifica, in attesa degli scontri diretti contro chi, a oggi, è a punteggio pieno: Zest, Asem Volley Bari e Citymoda Amatori Bari. In attesa di questi big match, testa alla prossima partita che la Dinamo affronterà in trasferta contro la Don Milani Volley domenica 12 novembre alle ore 18.30 presso la Palestra “Ungaretti” di Via Don Gnocchi a Bari.

In questo momento dare uno sguardo alla classifica risulta importante per continuare a caricarsi, ma non sono permessi passi falsi e cali di concentrazione. In settimana il coach Franco Marzocca ha lavorato anche su questo aspetto, perfezionandone altri. Buona è stata la tenuta fisica delle ragazze in maglia arancio, così come buono è stato il gioco espresso durante l’ultimo match casalingo disputato contro la Polis Volley Corato.

La forza del gruppo inizia pian piano ad emergere portando notevolmente i suoi frutti. La Don Milani Volley è una compagine affrontata anche la scorsa stagione: nella partita di andata la Dinamo riuscì ad ottenere i tre punti nella trasferta di Bari per poi cedere al tiebreak al ritorno nella partita disputata al Pala Poli. Si tratta di una squadra ostica, da affrontare con notevole attenzione.

Alla vigilia del match con la Don Milani Volley, queste le dichiarazioni di Marilena Fracchiolla. «Siamo soddisfatte delle partite disputate sinora – ha affermato – il solco è ben tracciato ed è fondamentale continuare in questo senso. Così come risulta importante entrare in campo sempre con quella “cazzimma” giusta che ti permette di mordere il match sin dall’inizio. Non c’è da sottovalutare nessun avversario e risulta fondamentale partire da subito concentrate».

La Divisione maschile della Dinamo, reduce dalla prima sconfitta maturata la passata settimana contro la Just British Palo del Colle, è pronta a ripartire. L’intenzione è quella di farlo subito, già dal prossimo match, che i ragazzi di Fabio D’Agostino affronteranno in trasferta sabato 11 novembre alle ore 18 con i ragazzi della Freedom Volley presso il Palazzetto dello Sport di Adelfia.

