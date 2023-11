Volley: Prisma Taranto a Monza, parte l’operazione riscatto

Seconda trasferta per la Gioiella Prisma Taranto, che alle 17.00 di domenica 12 novembre sarà di scena alla Opiquad Arena di Monza per la 4a Giornata. I due punti conquistati con Trento e Padova sono simili nelle dinamiche, ma dal peso molto diverso: i rossoblù partono per la Lombardia consapevoli di non essere riusciti a concretizzare due occasioni d’oro, pertanto cercheranno di trasformare l’amarezza in determinazione e cinismo contro un Monza partito molto bene e che si trova già nelle zone alte della classifica.

I brianzoli sono reduci da due vittorie di fila in trasferta: a Modena domenica scorsa e a Verona nella serata di mercoledì 8 novembre. Ma le sfide più difficili sono quelle che stimolano i ragazzi di coach Mastrangelo, i quali non si spaventano di fronte a nessuno: la bella prestazione di Trento fa capire che non ci sono sfide proibitive sulla carta né sul campo.

”Monza è una tappa importante per noi – dichiara Giacomo Raffaelli, schiacciatore rossoblu -. Dobbiamo mantenere gioco e ritmo partita più a lungo possibile. Abbiamo grossi rimpianti per come sono andate le ultime due partite: avanti 2-1, non siamo riusciti a chiuderle perdendo al tie break. Stiamo lavorando sodo proprio su questo: nel campionato più forte del mondo nessuno regala niente, come è giusto che sia. Ci siamo confrontati e abbiamo capito come e dove migliorare”.

Gianluca Cappello e Massimo Florian arbitreranno una sfida che presenta diversi ex: Rizzo e Lanza tra le file di Taranto; Loeppky, Lawani e Di Martino ora a Monza. Il match sarà trasmesso in diretta Volleyballworld.tv a partire dalle 17.00.

