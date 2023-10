Serie C/C: un turno a De Angelis e Di Noia, Foggia multato

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 10a Giornata del Girone C della Serie C, quelle giocate giovedì 26 ottobre.

CALCIATORI: Un turno di stop a De Angelis (Brindisi), Plescia e Manetts (Messina), Di Noia (Foggia).

AMMENDE SOCIETÀ: 600 euro al Foggia per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, dal 5° al 6° minuto del primo tempo, intonato per nove volte, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, dal 23° al 24° minuto del secondo tempo, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp