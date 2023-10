Serie C/C: recuperi Brindisi e Taranto, gli arbitri designati

Gli arbitri designati per i recuperi del Girone C della Serie C, in programma mercoledì 1 novembre.

BRINDISI-CATANIA (ore 16.15): Mattia Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Alessandro Rastelli di Ostia Lido. IV: Simone Palmieri di Avellino.

TARANTO-MESSINA (ore 18.30): Valerio Pezzopane di L’Aquila. Assistenti: Leonardo Tesi di Lucca e Daniele Sbardella di Belluno. IV: Marco Giordano di Matera.

