Serie C/C: le designazioni arbitrali della 25a Giornata

Le designazioni arbitrali per la 25a Giornata del Girone C di Serie C, in programma tra venerdì 31 gennaio e lunedì 3 febbraio.

Venerdì 31/01/2025

Cavese-Altamura (20.30): Giuseppe Vingo (Pisa)

Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone), Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

Quarto Ufficiale: Andrea Prencipe (Tivoli)

Giugliano-Foggia (20.30): Silvia Gasperotti (Rovereto)

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1), Edoardo Maria Brunetti (Milano)

Quarto Ufficiale: Giorgio D’Agnillo (Vasto)

Sabato 01/02/2025

Messina-Latina (15.00): Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

Assistenti: Ferdinando Pizzoni (Frattamaggiore), Alessandro Marchese (Napoli)

Quarto Ufficiale: Dario Madonia (Palermo)

Trapani-Potenza (15.00): Luca De Angeli (Milano)

Assistenti: Francesco Romano (Isernia), Luca Landoni (Trento)

Quarto Ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo)

Sorrento-Crotone (17.30): Edoardo Manedo Mazzoni (Prato)

Assistenti: Mario Pinna (Oristano), Nicola Di Meo (Nichelino)

Quarto Ufficiale: Luigi Pica (Roma 1)

Domenica 02/02/2025

Avellino-Turris (15.00): Gabriele Sacchi (Macerata)

Assistenti: Simone Pistarelli (Fermo), Daniele Sbardella (Belluno)

Quarto Ufficiale: Matteo Dini (Città di Castello)

Cerignola-Catania (15.00): Andrea Ancora (Roma 1)

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2), Elia Tini Brunozzi (Foligno)

Quarto Ufficiale: Cristiano Ursini (Pescara)

Picerno-Juventus NG (15.00): Erminio Cerbasi (Arezzo)

Assistenti: Andrea Maria Masciale (Molfetta), Matteo Lauri (Gubbio)

Quarto Ufficiale: Mario Leone (Avezzano)

Taranto-Casertana (17.30): Alessandro Pizzi (Bergamo)

Assistenti: Marco Roncari (Vicenza), Federico Mezzalira (Varese)

Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)

Lunedì 03/02/2025

Benevento-Monopoli (20.30): Roberto Lovison (Padova)

Assistenti: Andrea Zezza (Ostia Lido), Ayoub El Filali (Alessandria)

Quarto Ufficiale: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

