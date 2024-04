Serie C/C, Juve Stabia promossa in Serie B

Quattro anni dopo, la Juve Stabia riabbraccia la Serie B. Le Vespe, prime nel Girone C della Serie C, ha raggiunto la matematica promozione in cadetteria dopo il pareggio (0-0) in casa del Benevento. Festeggia anche il tecnico Guido Pagliuca, capace di arrivare davanti a vere e proprie corazzate come Avellino, Latina, Crotone e appunto Benevento. La Juve Stabia si aggiunge a Cesena e Mantova, già certe di disputare il prossimo campionato di Serie B.

SERIE C / GIRONE C – RISULTATI 35a GIORNATA

Venerdì 05/04/2024

FOGGIA 🟥-CASERTANA 0-2 HIGHLIGHTS

78’ Deli (C), 83’ Montalto (C)

Sabato 06/04/2024

SORRENTO-LATINA 3-1 HIGHLIGHTS

16’ Ravasio (S), 48’ Martignago (S), 62’ rigore De Francesco (S), 82’ Fabrizi (L)

GIUGLIANO-MONOPOLI 0-1 HIGHLIGHTS

86’ Tommsini (M)

TARANTO-POTENZA 2-0 HIGHLIGHTS

20’ Valietti (T), 84’ Bifulco (T)

Domenica 07/04/2024

MESSINA-MONTEROSI 2-1 HIGHLIGHTS

44’ Rosafio (ME), 45’+3’ Plescia (ME), 72’ Eusepi (MO)

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 1-0 HIGHLIGHTS

56’ Artistico (VF)

CROTONE-BRINDISI 1-2 HIGHLIGHTS

8’ rigore Tumminello (C), 34’ Falbo (B), 67’ Trotta (B)

PICERNO-CERIGNOLA 2-1 HIGHLIGHTS

26’ Murano (P), 52’ rigore Vuthaj (C), 90’+5’ Ciko (P)

TURRIS 🟥 🟥-AVELLINO 🟥 0-4

23’ rigore Patierno (A), 35’ Patierno (A), 48’ De Cristofaro (A), 58’ Liotti (A)

Lunedì 08/04/2024

BENEVENTO-JUVE STABIA 0-0

CLASSIFICA

🟩 JUVE STABIA 74

🟦 Avellino 63

🟦 Benevento 63

🟦 Casertana 58

🟦 Picerno 57

🟦 Taranto (-4) 56

🟦 Giugliano 52

🟦 Latina 51

🟦 Crotone 48

🟦 Sorrento 45

⬜️ Foggia 45

⬜️ Cerignola 44

⬜️ Messina 44

⬜️ Potenza 41

⬜️ Catania 39

🟧 Monopoli 39

🟧 Turris 37

🟧 Virtus Francavilla 33

🟧 Monterosi 28

🟪 Brindisi (-4) 21

Legenda

🟩 Promossa in Serie B

🟦 Playoff

🟧 Playout

🟪 Retrocessa in Serie D

⬛️ in neretto il risultato finale

🟥 espulsi

