Serie C/C, gli arbitri designati per la 31a Giornata

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la 31a Giornata del Girone C della Serie C in programma tra domenica 10 e lunedì 11 marzo.

SERIE C / GIRONE C – 31a GIORNATA

Domenica 10/03/2024

BRINDISI-GIUGLIANO (14.00): Eugenio Scarpa di Collegno

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia-Roberto Allocco di Alba – Bra

IV Ufficiale: Gianluca Catanzaro di Catanzaro

CATANIA-POTENZA (16,15): Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia-Alessandro Marchese di Napoli

IV Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno

BENEVENTO-MESSINA (18.30): Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Francesco Collu di Oristano-Leonardo Tesi di Padova

IV Ufficiale: Marco Peletti di Crema

CERIGNOLA-MONOPOLI (20.45): Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli-Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore

IV Ufficiale: Martina Molinaro di Lamezia Terme

CROTONE-LATINA (20.45): Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo-Federico Linari di Firenze

IV Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce

SORRENTO-FOGGIA (20.45) : Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Matteo Pressato di Latina-Marco Porcheddu di Oristano

IV Ufficiale: Alessandro Femia di Locri

VIRTUS FRANCAVILLA-AVELLINO (20.45): Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina-Marco Toce di Firenze

IV Ufficiale: Mattia Caldera di Como

Lunedì 11/03/2024

JUVE STABIA-TARANTO (20.45): Mattia Ubaldi di Roma 1

Assistenti: Santino Spina di Palermo-Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2

IV Ufficiale: Maria Marotta di Sapri

PICERNO-MONTEROSI (20.45): Domenico Leone di Barletta

Assistenti: Simone Piazzini di Prato-Stefano Franco di Padova

IV Ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

TURRIS-CASERTANA (20.45): Daniele Virgilio di Trapani

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria-Marco Cerilli di Latina

IV Ufficiale: Giuseppe Mucera di Palermo

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author